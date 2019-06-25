Чувашская выпускница набрала на ЕГЭ 300 баллов

Чебоксары, , 17:38 — REGNUM В Чувашии стали известны результаты ЕГЭ по еще трём экзаменам по выбору — обществознанию, биологии, информатике и ИКТ. 100 баллов по данным предметам получили семь человек, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.

Обнародованы результаты ещё по трём предметам, которые выпускники могли выбрать для сдачи ЕГЭ, — обществознанию, биологии и информатике. ЕГЭ по обществознанию сдавали 2678 человек, из них 321 выпускник набрал 80 и больше баллов, четыре участника получили за экзамен 100 баллов.

В экзамене по биологии приняли участие 1228 человек. Высокие результаты по данному предмету (выше 80 баллов) получили 102 выпускника, из них один человек набрал 100 баллов. 566 человек сдавали ЕГЭ информатике и ИКТ, из них более 80 баллов набрали 134 человека, два участника получили 100 баллов

Всего по итогам сдачи данных трёх предметов по выбору семь выпускников школ получили 100 баллов. В целом в этом году 64 выпускника школ республики получили за ЕГЭ 100 баллов, из них четыре человека набрали 100 баллов по двум предметам (выпускники лицеев №№ 2, 3 и школы № 61 в Чебоксарах).

«Выпускница чебоксарского лицея № 2 набрала на ЕГЭ 300 баллов: по русскому языку, химии и биологии», — говорят в министерстве образования.

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