В Ярославской области хотят подсветить самую высокую сельскую колокольню

Ростов, Ярославская область, , 16:46 — REGNUM В Ярославской области собирают средства на подсветку самой высокой сельской колокольни области, которая расположена в селе Поречье-Рыбное Ростовского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила один из инициаторов проекта Неждана Рекстон.

Колокольня Никитского храма в Поречье высотой 82 метра построена в 1799 году на средства местных крестьян при участии графа В.Г. Орлова. Она является памятником федерального значения и нуждается в реставрации.

Инициаторами идеи подсветки стали сотрудники фонда помощи хосписам «Вера» (в селе открыт один из хосписов) и администрация Поречья при участии «Агентства стратегических инициатив». Волонтеры нашли оборудование для подсветки колокольни, проект сделал дизайнер бюро «Стрелка».

"Это способ привлечь внимание к селу и замечательному памятнику архитектуры. Есть желание, чтобы люди видели колокольню с дороги и заезжали в Поречье. Это попытка некой перезагрузки места, сделанная местными жителями и их друзьями», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор хосписа «Дом милосердия купца Лобова» Неждана Рекстон.

Был сделан тестовый вариант подсветки. Сейчас волонтерам необходимо 50 тысяч рублей на оплату услуг энергетиков. Средства собирают в социальных сетях.

«Подсветка колокольни — большое событие для небольшого поселка с большой историей. Это крупное арт-событие, так как в районе, после нескольких десятилетий угасания и темноты, появился луч света, символизирующий восстановление Поречья-Рыбного», — написала в Facebook один из инициаторов проекта Екатерина Затулеветер.

Авторы проекта надеются, что в дальнейшем колокольня Никитского храма будет отреставрирована. Но пока нет даже проекта реставрационных работ.

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