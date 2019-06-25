Дмитрий Волосников о «Гамлете»: Ростовский кремль станет Эльсинором

Ростов, Ярославская область, , 15:39 — REGNUM Текст знаменитой трагедии в переводе Бориса Пастернака будет звучать под музыку Тома, Шостаковича и Берлиоза в исполнении театра «Новая Опера», Сербского Византийского хора «Моисей Петрович» и артистов московских театров. О том, что ждет зрителей — ИА REGNUM рассказал дирижер театра «Новая Опера» Дмитрий Волосников.

ИА REGNUM: Дмитрий, почему именно «Гамлет»?

Дмитрий Волосников: Ростовский кремль и фестиваль «Ростовское действо» изначально заложили во мне и участниках проекта возможность экспериментировать — начиная с поставленной для фестиваля «Ростовской сюиты», затем Аdiemus, «История государства Российского»… «Гамлет» продолжает традиции эксперимента, но на новом уровне. У нас в спектакле будут задействованы не только сценическая площадка, но и колокола Ростовского кремля, небольшое озеро, которое находится здесь, то есть вся территория. Сама атмосфера этого места станет элементом постановки.

Идея спектакля возникла, когда мы с режиссером Геннадием Шапошниковым как-то поздно вечером вышли из гостиницы Ростовского кремля на лужайку. Верхняя часть куполов была не подсвечена, звезды в небе. Посмотрели на стены кремля и сказали — это же Эльсинор, замок Гамлета! Так появилась эта необычайная идея — сотворить такой спектакль. И это именно спектакль. В нем сценические костюмы, сценический бой, два хора, актеры с мизансценами и оркестром — здесь все перемешано в единый клубок под названием «Гамлет».

ИА REGNUM: В постановке будет звучать музыка Тома, Берлиоза, Шостаковича. Что определило ваш выбор?

Дмитрий Волосников: Как ни странно, они все перекликаются. Дело не только в том, что все эти композиторы обращались к теме Гамлета. Музыкально Тома идеально пересекается с Берлиозом — они оба французы, творили практически в одно и тоже время, поэтому у них есть стилистически близкие вещи. Из Берлиоза мы взяли несколько фрагментов, которые прямо ложатся на текст Шекспира в переводе Бориса Пастернака, и это будет связано с колоколами. Дмитрий Шостакович интересен тем, что он написал музыку состояния души. Эта музыка не берет на себя много, идет вторым планом, но под нее хорошо ложится драматический текст. Таким образом, все три композитора оказались в одном клубке.

ИА REGNUM: Это клубок нужно было собрать. Много времени на это потребовалось?

Дмитрий Волосников: Три месяца. Отрезали, прибавляли, прикладывали. В начале июня была первая репетиция с хором в «Новой Опере», читки с актерами лучших московских драматических театров, а затем, в конце июня, все это попробуем с оркестром. Генеральная репетиция будет в Ростовском кремле, накануне премьеры.

ИА REGNUM: В чем, на ваш взгляд, ценность это спектакля?

Дмитрий Волосников: Самая большая ценность этого спектакля в том, что он сделан именно для Ростовского кремля. Атмосфера Шекспира, замка Эльсинор — всё это будет показано только один раз 3 августа, поздно вечером на фестивале «Ростовское действо». Не только Шекспир, музыка Тома, Берлиоза, Шостаковича, но и архитектура, ростовские колокола — всё должно зазвучать. Этот проект может состояться в своем полном великолепии только в стенах Ростовского кремля. Если ставить в другом месте — не будет хватать колоколов, архитектуры, озера, аромата Митрополичьего сада, именно этого звездного неба… Пропустить такое событие — то же самое, что пропустить первый полет Юрия Гагарина в космос!

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