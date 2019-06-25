Песков ответил на обращение актеров МХАТа назначить Доронину худруком

Москва, , 15:07 — REGNUM В Кремле удивились просьбе коллектива Московского Художественного академического театра имени М. Горького к президенту России Владимиру Путину назначить Татьяну Доронину на должность художественного руководителя театра. Об этом заявил 25 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Честно говоря, никогда не знал, что именно президент РФ назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, актеры и зрители МХАТа выложили на YouTube-канале Real mxat видеообращение к Путину, в котором они попросили вернуть Татьяне Дорониной должность худрука театра.

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