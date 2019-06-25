Законопроект о билетах в театры и музеи Госдума приняла во втором чтении

Москва, , 14:40 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с перекупщиками билетов, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня. Нормы касаются в том числе порядка возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок, в том числе именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок.

Минкультуры наделяется полномочиями по утверждению в установленном порядке формы билета, абонемента и экскурсионной путевки на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия как бланки строгой отчетности, содержащие реквизиты билета, абонемента и экскурсионной путевки. При этом организациям исполнительских искусств предоставляется право самостоятельно устанавливать элементы оформления билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые ими зрелищные мероприятия.

Продавать билеты смогут не только сами театры, музеи, но и уполномоченные ими индивидуальные предприниматели, юрлица и граждане на основании договоров, заключенных с такими организациями и музеями.

Организации исполнительских искусств и музеи вправе разрешить уполномоченным лицам передавать по договору другим лицам права и обязанности по реализации билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые зрелищные мероприятия. При этом ответственным за действия другого лица перед такими организациями и музеями остаются уполномоченные лица.

Дополнительная плата

Предлагается предоставить уполномоченным лицам, а также лицам, которым они передали права и обязанности по реализации билетов, абонементов и экскурсионных путевок, право взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, если иное не предусмотрено договором, заключенным организацией исполнительских искусств или музеем с уполномоченным лицом. Факт оказания сопутствующих услуг должен быть оформлен в соответствии с законодательством РФ с обязательной выдачей покупателю документа, подтверждающего оплату сопутствующих услуг, и общая стоимость таких услуг должна составлять менее 10% цены, указанной в приобретенных билете, абонементе или экскурсионной путевке.

Для зрителей

Театры смогут распространять невозвратные билеты, то есть билеты, распространяемые по льготам, скидкам и в рамках акций.

Для остальных билетов предусматривается возможность однократной перепродажи приобретенных в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, не превышающей цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке.

Возврат билета

В случае отмены, замены либо переноса зрелищного мероприятия посетителю по его инициативе возмещается (в установленном организацией исполнительских искусств или музеем порядке) полная стоимость билета, если договором уполномоченного лица с такой организацией или музеем на данное уполномоченное лицо возложена обязанность по возмещению полной стоимости билета.

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению правил и условий, в соответствии с которыми посетителем осуществляется возврат билета в случае его отказа от посещения зрелищного мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами, связанными с болезнью посетителя либо смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником.

В случае отказа от посещения по причинам, не предусмотренным выше, посетитель имеет право при возврате: не позднее чем за 10 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно 100% цены билета, абонемента или экскурсионной путевки; менее чем за 10 дней, но не позднее чем за 5 дней — не менее 50%; менее чем за 5 дней, но не позднее чем за 3 дня — не менее 30%. В случае отказа менее чем за 3 дня — организация исполнительских искусств или музей вправе не возвращать посетителю стоимость билета, абонемента или экскурсионной путевки.