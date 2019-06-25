За 10 дней до Грушинского фестиваля началась официальная подготовка к нему

Самара, , 13:18 — REGNUM Положение о 46-м Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина появилось за десять дней до проведения праздника. Документ опубликован на сайте правительства Самарской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Положение о фестивале регламентирует организацию и проведение фестиваля, в том числе место и дату, состав организаторов, порядок финансирования и другие основополагающие вопросы. Положение подписано заместителем председателя правительства Самарской области Александром Фетисовым.

Как и планировалось ранее, фестиваль состоится с 4 по 7 июля в районе Мастрюковских озер. Организаторами названы правительство Самарской области и благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева. Президент фестиваля — Борис Кейльман. Председателем художественного совета стал Олег Митяев, председатель жюри — Александр Городницкий.

Эстрадами 46-го Грушинского фестиваля станут: «Главная», «Азия +», «Время Колокольчиков», «Гитара», «Грушинская академия», «Детская», «Зазеркалье», «Квартира», «Кольский бугорок», «Междуречье», «Пилигримы», «Победа», «Степной ветер» и «Чайхана».

Напомним, ранее члены Клуба авторской песни имени Валерия Грушина забили тревогу из-за отсутствия официальных документов, которые в прежние годы, по их словам, утверждались не позднее середины апреля. Кроме того, накануне проведения фестиваля среди организаторов разразился конфликт, связанный с имущественными правами на товарный знак фестиваля.

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На сайте министерства культуры Самарской области приведен также список артистов, которые приглашены и выступят на фестивале. Особые гости — проект Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова «Частный случай».

Напомним, Грушинский фестиваль — один из старейших и наиболее известных из проводимых в Самарской области. В некоторые годы количество гостей фестиваля достигало 200 тысяч человек. Фестиваль ведет свою историю с 1968 года и назван в честь Валерия Грушина, автора и исполнителя авторской песни, который погиб спасая тонущих детей в 1967 году на реке Уда.