Фасадом оперного театра Перми займутся международные архитекторы

Пермь, , 12:41 — REGNUM Новая сцена появится у пермского Театра оперы и балета вне зависимости от того, кто руководит учреждением. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор Прикамья Максим Решетников, отвечая на вопрос одного из журналистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Новая сцена нужна, она нужна пермякам в первую очередь, Театру оперы и балета. Поэтому мы будем строить её вне зависимости от того, какой в настоящий момент там директор, художественный руководитель», — отметил губернатор.

Он также добавил, что эта сцена была давно обещана пермякам и будет построена. Сейчас она проектируется. Также есть планы привлечь «международных архитекторов» «к фасадным решениям». Также предстоит обновить интерьеры. Переговоры сейчас ведутся. Международная команда, которую удастся привлечь, и займётся проработкой достойных фасадных решений.