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Фасадом оперного театра Перми займутся международные архитекторы

Культура

Также губернатор Максим Решетников подтвердил, что театр получит новую сцену

Пермь, 25 июня 2019, 12:41 — REGNUM  Новая сцена появится у пермского Театра оперы и балета вне зависимости от того, кто руководит учреждением. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор Прикамья Максим Решетников, отвечая на вопрос одного из журналистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Новая сцена нужна, она нужна пермякам в первую очередь, Театру оперы и балета. Поэтому мы будем строить её вне зависимости от того, какой в настоящий момент там директор, художественный руководитель», — отметил губернатор.

Он также добавил, что эта сцена была давно обещана пермякам и будет построена. Сейчас она проектируется. Также есть планы привлечь «международных архитекторов» «к фасадным решениям». Также предстоит обновить интерьеры. Переговоры сейчас ведутся. Международная команда, которую удастся привлечь, и займётся проработкой достойных фасадных решений.

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Театр
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