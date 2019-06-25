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Сергей Безруков заявил о нежелании играть роль президента

Культура

По его мнению, эта возможность уже была предоставлена действующему президенту Украины

Сергей Безруков заявил о нежелании играть роль президента
Сергей Безруков

Москва, 25 июня 2019, 12:26 — REGNUM  Российский актер Сергей Безруков заявил в интервью журналистам, что он не хотел бы исполнять роль президента. Об этом 25 июня сообщили «Известия».

Безруков пошутил, что такая возможность уже была предоставлена Владимиру Зеленскому, который ей «прекрасно воспользовался». «Каждый должен заниматься своим делом и быть в нем компетентным», — отметил актер.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сергей Безруков сейчас снимается в фильме «Мистер Нокаут» режиссёра Артема Михалкова, который выйдет на экраны в 2020 году. Картина расскажет о жизни и спортивной карьере советского боксера Валерия Попенченко.

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