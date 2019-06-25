В Ульяновской области больше всего стобалльников оказалось на ЕГЭ по химии

Ульяновск, , 11:32 — REGNUM В Ульяновской области подведены предварительные итоги сдачи Единого государственного экзамена. Результаты известны по семи предметам, 100 баллов по итогам сдачи набрали 35 выпускников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ульяновской области.

В настоящее время подведены итоги экзамена по литературе и географии, математике, химии и истории, русскому языку и физике. По данным минобразования региона, 1622 выпускника набрали более 80 баллов, 100 баллов получили 35 выпускников. В том числе на 100 баллов знают химию 11 человек, десять выпускников — русский язык, семеро человек — историю, четверо человек набрали максимальное число баллов по литературе, трое — по математике профильного уровня.

Министр образования Ульяновской области Наталья Семёнова о стобалльниках «Очень приятно, что это дети не только из Ульяновска, но и из сельских школ Николаевского, Старокулаткинского, Сенгилеевского районов».

По словам премьер-министра Ульяновской области Александра Смекалина, в этом учебном году на 377 человек выросло количество «отличников» по сравнению с прошлым годом:

«Всего 11,5 тыс. ребят — как выпускников, так и учащихся других классов — закончили этот учебный год с «отличием». И следующая задача — дать им возможность реализовать свой потенциал, получить дальнейшее профессиональное образование, трудоустроиться в родном регионе, чтобы именно здесь они стали лучшими инженерами, учеными, врачами, агрономами, теми, кем сами захотят».

С 24 июня по 30 июня проходят резервные дни основного периода ЕГЭ. В данный период в экзаменах смогут принять участие выпускники прошлых лет, учащиеся СПО, а также те, кто пропустил сдачу по уважительным причинам. Кроме того, 24 июня выпускники 11 классов, не преодолевшие минимальный порог по математике, смогут повторно сдать один из уровней — базовый либо профильный. 26 июня предоставляется такая возможность тем, кто не преодолел минимальный порог по русскому языку. Результаты по данным предметам необходимы для получения аттестата.

Напомним, в этом году в Ульяновской области 11-й класс закончили 5208 школьников, из них в Ульяновске — 2994 человек. Выпускников девятых классов в области — более 11 067, из них в Ульяновске — 5471.

Ранее в минобразования региона отмечали, что в вузах Ульяновской области в 2019 году предусмотрено 4100 бюджетных мест. Прием документов в университеты, расположенные на территории региона, начался 20 июня. Что касается ссузов, то для абитуриентов на 2019−2020 учебный год выделено по программам подготовки квалифицированных рабочих по очной форме обучения 1225 мест, а по программам подготовки специалистов среднего звена — 2763 места.