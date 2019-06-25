«Асгардианцев» не будет: Джеймс Ганн успокоил фанатов Marvel

Лос-Анджелес, США, , 12:00 — REGNUM Режиссер Джеймс Ганн не будет называть третью часть кинофраншизы «Стражи галактики» «Асгардианцами галактики». Ответ на просьбу поклонников появился в его Stories в Instagram 24 июня.

Кинематографист опубликовал скриншот своего раздела личных сообщений в Instagram с многочисленными одинаковыми просьбами: «Пожалуйста, не называйте фильм «асгардианцы галактики». Поверх всех сообщений Джеймс Ганн написал авторам послания — «Не беспокойтесь».

Идея необычного названия фильма взволновала фанатов после выхода блокбастера «Мстители: Финал» от Marvel в апреле 2019 года. В конце повествования супергерой Тор (Крис Хэмсворт) отправляется в путешествие с отрядом «Стражи галактики». Тор, прибывший на Землю из вымышленного королевства Асгард, в шутку называет своих новых друзей «асгардианцами галактики». Это вызвало у поклонников Marvel подозрение, что третья часть франшизы «Стражи галактики» будет называться именно так.

Кроме этого, поклонников также волновали отношения между двумя главными героями франшизы — Звездного Лорда (Крис Пратт) и Гаморы (Зои Салдана). Любовная линия, раскрывшаяся в фильме «Стражи Галактики 2.0» оказалась под угрозой после того, как Гамору убили в картине «Мстители: Война бесконечности». Однако в продолжении произведения, фильме «Мстители: Финал», режиссеры братья Руссо ввели новую Гамору из альтернативной временной реальности. Путаница с персонажами привела к волнению среди поклонников Marvel — они попросили Джеймса Ганна вернуть двум супергероям счастье в личной жизни. Однако на эти просьбы Ганн предпочел отвечать рассерженными эмодзи-символами.

В марте 2019 года стало известно, что выход третьей части франшизы «Стражи галактики» запланирован в феврале 2021 года. Режиссером картины выступит Джеймс Ганн, восстановленный в должности после скандального увольнения из Disney.

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