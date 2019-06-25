Впервые в Вологде пройдёт «Культурный выходной»

Вологда, , 10:44 — REGNUM 29 июня впервые в Вологде будет проходить масштабная всероссийская акция «Культурный выходной». В День города организатор акции Благотворительный фонд «Система» в партнерстве с Segezha Group и при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области подарит вологжанам и гостям города масштабную культурную программу.

В субботу музей-заповедник и несколько его филиалов откроют двери посетителям для свободного входа. С 10:00 до 17:30 участники «Культурного выходного» смогут посетить экспозиции и выставки кремля, Софийский собор, Музей кружева, Дом-музей Петра I, «Мир забытых вещей» и музей «Семёнково» бесплатно. Кроме того, сотрудники подготовили обширную программу, в которой каждый найдёт себе экскурсию и занятие по интересам.

Любители быта и традиций русской деревни смогут посетить архитектурно-этнографический музей «Семёнково», где театральная труппа представит документальную театрализацию «Живая деревня» и проведет мастер-классы по изготовлению традиционной народной куклы и ткачеству поясов.

В Вологодском кремле гости музея познакомятся с историей строительства Архиерейского двора и побывают в главной святыне областной столицы, построенной при Иване Грозном. В экспозиции «Природа и история Вологодского края» посетителям представят богатую коллекцию таксидермических скульптур и старинных предметов. Также в кремле будут организованы мастер-классы по народным промыслам, изготовлению куклы и кружевоплетению.

В Музее кружева можно будет увидеть самые масштабные кружевные произведения, познакомиться с историей развития главного промысла Вологодчины и кружевом королей в рамках выставки «Кружево Мальтийского ордена». Посетители «Мира забытых вещей» смогут познакомиться с этикетом, обстановкой домов, модой и нравах эпохи XIX века.

«Культурный выходной — всероссийская акция в рамках просветительской программы благотворительного фонда «Система» — за время своего существования охватила более 10 крупнейших музеев в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Саратове, Костроме и других городах, — отметила президент БФ «Система» Анна Янчевская. — Главная наша цель — создание условий для развития доступной музейной среды, для погружения жителей в богатое культурное и историческое наследие своего региона».

Особое значение акции для города отметила и генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева:

«Программа акции «Культурный выходной», которая объединяет главные экспозиции и четыре филиала музея-заповедника, станет отличным подарком для вологжан в День рождения города».

Программа «Культурного выходного» в Вологде:

Вологодский кремль

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 — экскурсии в Софийском соборе и по территории Вологодского кремля

«Природа и история Вологодского края»

Интерактивные площадки и проведение мастер-классов с 12.00 до 16.00

Юго-Западная башня

11.00, 14.00 — экскурсии на выставке «Необыкновенные истории обыкновенной ложки»

12.00−14.00 — мастер-класс по изготовлению «Куклы на ложке»

Художественный отдел

12.00 до 16.00 — мастер-классы по народным промыслам

Музей кружева

12.00 — обзорная экскурсия по музею с демонстрацией кружевоплетения

14.00 — экскурсия на выставке «Кружево Мальтийского ордена»

12.00 — 16.00 — мастер-классы по кружевоплетению в главной галерее

Музей «Мир забытых вещей»

15.00 — экскурсия «Традиции дворянской семьи»

Дом-музей Петра I

11.00,13.00,15.00 — экскурсии

Музей «Семенково»

12.00, 14.00 — обзорные экскурсии

13.00, 15.00 — «Живая деревня» (документальная театрализация), проведение мастер-классов