Впервые в Вологде пройдёт «Культурный выходной»

Вологда, 25 июня 2019, 10:44 — REGNUM 29 июня впервые в Вологде будет проходить масштабная всероссийская акция «Культурный выходной». В День города организатор акции Благотворительный фонд «Система» в партнерстве с Segezha Group и при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области подарит вологжанам и гостям города масштабную культурную программу.
В субботу музей-заповедник и несколько его филиалов откроют двери посетителям для свободного входа. С 10:00 до 17:30 участники «Культурного выходного» смогут посетить экспозиции и выставки кремля, Софийский собор, Музей кружева, Дом-музей Петра I, «Мир забытых вещей» и музей «Семёнково» бесплатно. Кроме того, сотрудники подготовили обширную программу, в которой каждый найдёт себе экскурсию и занятие по интересам.
Любители быта и традиций русской деревни смогут посетить архитектурно-этнографический музей «Семёнково», где театральная труппа представит документальную театрализацию «Живая деревня» и проведет мастер-классы по изготовлению традиционной народной куклы и ткачеству поясов.
В Вологодском кремле гости музея познакомятся с историей строительства Архиерейского двора и побывают в главной святыне областной столицы, построенной при Иване Грозном. В экспозиции «Природа и история Вологодского края» посетителям представят богатую коллекцию таксидермических скульптур и старинных предметов. Также в кремле будут организованы мастер-классы по народным промыслам, изготовлению куклы и кружевоплетению.
В Музее кружева можно будет увидеть самые масштабные кружевные произведения, познакомиться с историей развития главного промысла Вологодчины и кружевом королей в рамках выставки «Кружево Мальтийского ордена». Посетители «Мира забытых вещей» смогут познакомиться с этикетом, обстановкой домов, модой и нравах эпохи XIX века.
Особое значение акции для города отметила и генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева:
Программа «Культурного выходного» в Вологде:
Вологодский кремль
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 — экскурсии в Софийском соборе и по территории Вологодского кремля
«Природа и история Вологодского края»
Интерактивные площадки и проведение мастер-классов с 12.00 до 16.00
Юго-Западная башня
11.00, 14.00 — экскурсии на выставке «Необыкновенные истории обыкновенной ложки»
12.00−14.00 — мастер-класс по изготовлению «Куклы на ложке»
Художественный отдел
12.00 до 16.00 — мастер-классы по народным промыслам
Музей кружева
12.00 — обзорная экскурсия по музею с демонстрацией кружевоплетения
14.00 — экскурсия на выставке «Кружево Мальтийского ордена»
12.00 — 16.00 — мастер-классы по кружевоплетению в главной галерее
Музей «Мир забытых вещей»
15.00 — экскурсия «Традиции дворянской семьи»
Дом-музей Петра I
11.00,13.00,15.00 — экскурсии
Музей «Семенково»
12.00, 14.00 — обзорные экскурсии
13.00, 15.00 — «Живая деревня» (документальная театрализация), проведение мастер-классов