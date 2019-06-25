Актеры МХАТа обратились к президенту с просьбой вернуть Татьяну Доронину

Москва, , 09:05 — REGNUM Актеры и зрители Московского Художественного академического театра им. М. Горького выложили в сеть видеообращение к президенту России, в котором они попросили вернуть Татьяне Дорониной должность художественного руководителя театра. Ролик был опубликован на YouTube-канале Real mxat.

Они заявили, что Доронина фактически была лишена всех полномочий после того, как она стала президентом МХАТа, а должность художественного руководителя перешла к Эдуарду Боякову. По мнению членов труппы, после этого театр стал превращаться в «прокатную площадку», а классический репертуар стал замещаться «спектаклями низкого художественного уровня».

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Ранее актриса МХАТа Лидия Матасова заявила в интервью журналистам, что Татьяну Доронину «обманули», предложив должность президента театра. Она отметила, что бывший художественный руководитель согласилась занять её на условиях, которые впоследствии не были выполнены.

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