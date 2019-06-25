Джордж Клуни снимет для Netflix фильм в жанре постапокалипсиса

Нью-Йорк, США, , 08:33 — REGNUM Джордж Клуни снимет постапокалиптический фильм для потокового сервиса Netflix. Он также исполнит в нем одну из ролей. Об этом 25 июня сообщил портал Engadget.

В основу картины ляжет роман Лили Брукс-Далтон «Доброе Утро, Полночь». Клуни сыграет в фильме одинокого исследователя Арктики, который пытается связаться с экипажем космического корабля, пытающегося вернуться на Землю.

Над созданием сценарной адаптации работал писатель Марк Л. Смит («Выживший», «Оверлорд»). Ожидается, что съемки картины начнутся в октябре 2019 года. Клуни также выступит в качестве продюсера картины.

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Напомним, это уже не первый проект Джорджа Клуни для потоковых сервисов. Ранее он участвовал в создании мини-сериала «Уловка 22» для Hulu.

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