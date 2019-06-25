Вторник, 25 Июня 2019 года
08:34:19 МСК

Джордж Клуни снимет для Netflix фильм в жанре постапокалипсиса

Культура

Он исполнит в нём главную роль, а также выступит в качестве продюсера

Нью-Йорк, США, 25 июня 2019, 08:33 — REGNUM  Джордж Клуни снимет постапокалиптический фильм для потокового сервиса Netflix. Он также исполнит в нем одну из ролей. Об этом 25 июня сообщил портал Engadget.

В основу картины ляжет роман Лили Брукс-Далтон «Доброе Утро, Полночь». Клуни сыграет в фильме одинокого исследователя Арктики, который пытается связаться с экипажем космического корабля, пытающегося вернуться на Землю.

Над созданием сценарной адаптации работал писатель Марк Л. Смит («Выживший», «Оверлорд»). Ожидается, что съемки картины начнутся в октябре 2019 года. Клуни также выступит в качестве продюсера картины.

Читайте также: Режиссёр «Тор: Рагнарёк» снимет мультфильм про Флэша Гордона

Напомним, это уже не первый проект Джорджа Клуни для потоковых сервисов. Ранее он участвовал в создании мини-сериала «Уловка 22» для Hulu.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «28 дней спустя» уже работает над продолжением хоррора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить