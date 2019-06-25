Том Холланд и Джейк Джилленхол назвали любимый кинокомикс Marvel

Лос-Анджелес, США, , 08:12 — REGNUM Том Холланд и Джейк Джилленхол, снявшиеся в предстоящем кинокомиксе «Человек паук: Вдали от дома», назвали свой любимый фильм киновселенной Marvel. Об этом 24 июня сообщил портал Mashable.

Когда журналисты задали актерам соответствующий вопрос, Холланд тут же заявил, что считает лучшим «Тор: Рагнарёк». Джилленхол кивнул и сказал, что он также собирался назвать именно эту картину.

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Напомним, ранее Пол Радд и Дон Чидл также заявили, что «Тор: Рагнарёк» является их любимым кинокомиксом Marvel. Снял эту картину режиссёр Тайка Вайтити, она вышла на экраны в ноябре 2017 года. При бюджете $180 млн фильм собрал в мировом прокате более $853 млн.

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