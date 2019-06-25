Режиссёр «Тор: Рагнарёк» снимет мультфильм про Флэша Гордона

Лос-Анджелес, США, , 07:21 — REGNUM Режиссёр Тайка Вайтити, известный любителям кинокомиксов по работе над «Тор: Рагнарёк», снимет анимационный фильм про Флэша Гордона. Об этом 24 июня сообщил портал Deadline.

Производством картины займутся объединенные кинокомпании Fox/Disney, в качестве продюсера выступит Джон Дэвис («Хищник», «Чужой против хищника»). Инсайдеры сообщают, что Вайтити может также написать сценарий к будущему мультфильму.

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Напомним, в 2019 году на экраны выйдет фильм Тайки Вайтити «Кролик ДжоДжо», про 10-летнего мальчика, который живет в нацистской Германии. Мальчик придумывает себе воображаемого друга в виде странной версии Адольфа Гитлера. Ситуация осложняется, когда он обнаруживает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку. В картине снимутся Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон.

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