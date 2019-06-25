Роль Нео в новой «Матрице» исполнит чернокожий актёр

Лос-Анджелес, США, , 00:27 — REGNUM Роль Нео в новой части фильма «Матрица» вместо Киану Ривза исполнит чернокожий актёр Майкл Бакари Джордан. Об этом сообщает Flanceinfo со ссылкой на источники.

Джордан известен по ролям в фильмах «Чёрная пантера», «Фантастическая четвёрка», сериалах «Доктор Заус», «Клан Сопрано» и других.

По информации издания, к работе над фильмом планируется приступить в 2020 году, съёмки начнутся в Чикаго.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах режиссёров Ланы и Лилли Вачовски снять новый фильм «Матрица». Согласно сообщениям инсайдеров, новая картина будет приквелом, в котором роль молодого Морфеуса исполнит Майкл Бакари Джордан.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёры Вачовски снимут приквел «Матрицы»