Госсовет Удмуртии списал здание драмтеатра имени Короленко

Ижевск, , 22:22 — REGNUM Бывшее здание Государственного драматического театра Удмуртии имени Короленко в Ижевске списали. Соответствующее решение приняли депутаты Государственного совета республики на очередной сессии.

Планируется, что на месте объекта появится культурный центр имени Короленко площадью 6,3 тыс. кв метров.

По словам министра строительства Удмуртии Дмитрия Сурнина, общий объем финансирования реконструкции здания оценивается в 450−500 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, здание театра на улице Карла Маркса в Ижевске было введено в эксплуатацию в 1946 году. В сентябре 2011 года коллектив театра переехал в отреставрированное здание бывшего ДК «Ижмаш». В августе 2012 года комиссия минстроя республики признала здание аварийным и не подлежащим восстановлению, его планировалось выставить на торги вместе с прилегающими постройками в рамках плана приватизации на 2012 год. Всего планировалось продать 13 объектов.

В 2013 году у властей Ижевска появилась идея перенести на территорию театра Центральный автовокзал Ижевска.

Осенью 2014 года предыдущий глава Удмуртии Александр Соловьев в ходе посещения здания посчитал, что оно находится в хорошем состоянии и вполне может быть отремонтировано. В январе 2016 года помещения театра были переданы Удмуртскому государственному театру фольклорной песни и танца «Айкай».

В июне 2016 года был заключен договор с подрядчиком о проведении ремонта здания театра. На ремонт фасадов, входной группы и замену окон в 2016 году было выделено 10 млн рублей из бюджета Удмуртии.

В апреле 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что здание снесут, а на его месте появится Центр удмуртской культуры имени Короленко. Тогда специалисты проверили состояние объекта и пришли к выводу, что затраты на ремонт превышают расходы на строительство нового здания. Центр планировалось открыть к 100-летию государственности Удмуртии в 2020 году. В феврале 2019 году реконструкция оценивалась в 400 млн рублей.