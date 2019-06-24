Компания Kinodanz и блогер BadComedian пошли на мировую

Москва, , 17:35 — REGNUM Российская кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к популярному блогеру Евгению Баженову, более известному как BadComedian. Об этом стало известно сегодня, 24 июня, на заседании Красногорского городского суда Московской области.

Представитель Kinodanz заявил в ходе заседания, что его клиенты просят прекратить производство по делу, так как спор с блогером уже урегулирован. Адвокат Баженова Сергей Панченко поддержал ходатайство стороны кинокомпании. Суд определил прекратить производство по делу.

Напомним, что BadComedian довольно много и нелицеприятно критиковал продукцию кинокомпании Kinodanz. Тогда компания подала в суд на блогера из-за того, что Баженов в обзоре на фильм «За гранью реальности» использовал треть всего хронометража ленты, якобы нарушив тем самым авторские права. При том что нормы цитирования для критических обзоров ничем не регулируются.

В итоге продюсер кинокомпании Kinodanz Евгений Мелентьев 17 июнязаявил, что с блогером BadComedian было заключено мировое соглашение. Его детали не разглашаются.

Стоит отметить, что сам Баженов ранее заявлял, что думает над тем, чтобы закрыть свой YouTube-канал из-за иска Kinodanz.