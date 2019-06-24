«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип

Москва, , 18:01 — REGNUM Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало». Ролик появился YouTube-канале StarPro 24 июня.

Новое видео длится семь минут. В нем певец просит голосового помощника «Марусю» создать с помощью нейросетей клип. «Маруся», голосовой помощник от компании Mail.Ru Group, сканирует окружающее пространство вокруг Киркорова и переносит его виртуальную реальность.

Режиссером клипа выступил Заур Засеев, идея и сценарий произведения принадлежат креативной группе «Заячий стон». Меньше чем за сутки ролик посмотрели 110 тысяч раз.

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Прошлый видеоролик Филиппа Киркорова «Ибица», снятый совместно с Николаем Басковым, был выпущен в сентябре 2018 года и набрал 23 млн просмотров. Его провокационное повествование о соперничестве между двумя ведущими артистами отечественного шоу-бизнеса привело к общественному резонансу. Певцам извинялись перед поклонниками после выпуска клипа в ироничной форме, выпустив новый клип.

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