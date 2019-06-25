«Вирусы и микробы. Научный комикс»: почему мы болеем и как с этим бороться?

Артём Дубровский, , 11:31 — REGNUM

Название графического романа «Вирусы и микробы. Научный комикс» от американского иллюстратора Фаллин Кох не врёт — комикс действительно научный. Множество описаний, названия на латыни и попыток объяснить читателю принципы функционирования человеческого организма — всё это «Вирусы и микробы». Красочный и крайне забавный графический роман для изучения биологии? Бесспорно. Комикс для детей? Пожалуй, нет.

Как ни странно, в «Вирусах и микробах» есть полноценный сюжет. Не слишком серьёзный или интригующий, но он есть. Таким образом, комикс не претендует на звание «графического учебника» — скорее, это история с множеством образовательных элементов.

Главные герои комикса — это Жёлтая лихорадка и Бубонная чума, смешные и очень вредные микроорганизмы, ответственные за одни из самых известных эпидемий в истории человечества. Время идёт, и вредоносные микробы перестают представлять серьёзную опасность для человека — виной всему современная медицина. Но зловредные существа не теряют боевого настроя и пытаются до последнего напакостить окружающим людям. До тех пор, пока к ним не обращаются с необычной просьбой — стать защитниками человеческого организма.

Перед непутёвыми героями появляется громила-лейкоцит и голографическая проекция девушки-исследователя по имени Елена (именно в её организме происходит большая часть событий комикса). Именно этой четвёрке персонажей будут посвящены события графического романа. При этом у каждого из них есть чётко прописанный характер и мотивация: Жёлтая лихорадка — глуповатый и неловкий персонаж, Бубонная Чума — уверенный в себе и коварный герой комикса, а Елена с лейкоцитом классические «хорошие ребята».

Сюжет «Вирусы и микробы» получает развитие с неожиданного открытия — оказывается, что свойства микробов можно использовать для борьбы с другими враждебными организмами. Но для того, чтобы убедить в этом Бубонную чуму и Жёлтую лихорадку, Елене придётся отправится в виртуальное путешествие по истории человечества и принципам функционирования человеческого тела. С этого момента комикс становится по-настоящему «научным».

Каждое своё действие и высказывание персонажи «Вирусы и микробы» сопровождают подробными описаниями и конкретными примерами. Если Жёлтая лихорадка говорит: «Я не буду вам помогать, потому что я всегда был злым!», значит в комиксе тотчас появится увесистое описание того, в какие годы произошли самые суровые эпидемии по его вине и сколько человек при этом погибли. Стоит Елене ответить на это: «У тебя ещё есть шанс исправиться», как страницы комикса превращаются в принцип работы микробов и их возможности атаковать вредоносные микроорганизмы. По подобному принципу строится всё повествование: высказывание — подкрепляющий его факт или описание процесса.

Благодаря такому подходу автора образовательная функция «Вирусов и микробов» работает на все сто. Узнавать что-то новое о человеческом организме интересно и увлекательно, особенно в простой и комичной форме. И несмотря на то, что комикс заявлен как детский, большинству взрослых будет полезно ознакомиться с ним — а заодно и с собственным телом.

При этом обилие образовательных вставок — это одновременно и главный минус графического романа. Спустя 3−4 описательные сцены о многочисленных микробах и способах их воздействия на организм, информация перестаёт усваиваться должным образом. Если читать комикс залпом (а в нём всего 130 страниц), то уже к середине истории названия всех микроорганизмов окончательно перепутаются, и необходимые выводы будет практически невозможно сделать. В особенности для детей: комикс рекомендуется читателям от восьми лет.

Ещё одной проблемой для детей могут стать излишне подробные описания и изображения того, о чём в данный момент рассказывают герои. Если Елена ведёт речь об оспе, то «в кадре» обязательно появится 3−4 изображения гнойных нарывов с выделениями. Рассказ о причинах массовых заболеваний в Средневековье — извольте смотреть на то, как люди справляют нужду на улице, а бездомный покрывается кровавыми воспалениями лимфоузлов. Пожалуй, такой подход действительно позволяет максимально реалистично и почти без прикрас отразить реальное положение дел. Вот только обилие неприятных подробностей может, как минимум, удивить детей. А для кого-то излишне откровенные изображения могут и вовсе стать причиной отвращения к человеческому телу.

Вдвойне такое «взрослое» решение отобразить человеческие болезни удивляет из-за того, что все остальные сцены комикса похожи на хороший мультфильм. Микробы здесь комичные и по-своему притягательные (как персонажи, разумеется), а их взаимодействие подчас вызывает улыбку. Из «Вирусы и микробы» действительно могла бы получиться достойная анимационная история для детей, не будь в нём излишне подробно нарисованных сцен болезней и работы человеческого организма.

Тем не менее со своей первостепенной задачей «Вирусы и микробы» справляются на «отлично». Это умный, интересный и очень познавательный комикс о человеческом организме, позволяющий ответить на вопросы: «почему мы болеем?» и «как с этим бороться?». А за время его прочтения ребёнок познакомится с наиболее известными видами микроорганизмов и узнает о крупнейших эпидемиях в истории человечества (а также о том, как людям удалось победить их).

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