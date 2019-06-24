Джума-мечеть VIII века в Дербенте отреставрируют за 264 млн рублей

Дербент, Дагестан, , 16:22 — REGNUM Джума-мечеть дагестанского города Дербента, построенная в VIII веке, будет отреставрирована. На обновление старейшей мечети не только в России, но и на территории всего СНГ, из федерального бюджета выделено более 264,3 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. От исполнителя требуется «проведение работ по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия». Закупка находится на этапе приёма заявок, который завершится 11 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2018 года Дербент с рабочим визитом посетил руководитель управления Министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Денис Проценко. В ходе совещания он заявил, что реставрация местной Джума-мечети начнётся в 2019 году, а завершить работы планируется в 2020 году. Правда, тогда было сказано о выделении из бюджета не 264, а 323 млн рублей.

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