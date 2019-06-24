Понедельник, 24 Июня 2019 года
16:21:06 МСК

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления

Культура

Артист напомнил, что несколько лет назад он появился в эфире Первого канала с палочкой и в темных очках

Москва, 24 июня 2019, 15:54 — REGNUM  Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате. Артист напомнил поклонникам, что несколько лет назад он также продемонстрировал «исцеление» зрителям программы Первого канала. Соответствующую публикацию Шифрин сделал 24 июня на своей странице в Facebook.

Тогда артист, которому надоело читать в СМИ про проблемы со своим здоровьем, зашел в студию с палочкой и в темных очках. Впоследствии Шифрин их отбросил и объявил, что он вполне здоров. По его мнению, Бари Алибасов продемонстрировал тот же «трюк» в эфире программы «Привет, Андрей». Шифрин отметил, что продюсер, которого вкатили в зал на инвалидной коляске, в итоге «предстал перед изумленными зрителями живым и невредимым».

Читайте также: Стало известно о состоянии здоровья Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Бари Алибасов рассказал о состоянии своего здоровья в видеообращении. Продюсер опроверг слухи о том, что родственники якобы заперли его дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Алибасов лично рассказал о состоянии своего здоровья — видео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить