Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления

Москва, , 15:54 — REGNUM Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате. Артист напомнил поклонникам, что несколько лет назад он также продемонстрировал «исцеление» зрителям программы Первого канала. Соответствующую публикацию Шифрин сделал 24 июня на своей странице в Facebook.

Тогда артист, которому надоело читать в СМИ про проблемы со своим здоровьем, зашел в студию с палочкой и в темных очках. Впоследствии Шифрин их отбросил и объявил, что он вполне здоров. По его мнению, Бари Алибасов продемонстрировал тот же «трюк» в эфире программы «Привет, Андрей». Шифрин отметил, что продюсер, которого вкатили в зал на инвалидной коляске, в итоге «предстал перед изумленными зрителями живым и невредимым».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Бари Алибасов рассказал о состоянии своего здоровья в видеообращении. Продюсер опроверг слухи о том, что родственники якобы заперли его дома.

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