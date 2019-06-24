Режиссёр «28 дней спустя» уже работает над продолжением хоррора

Лондон, , 15:32 — REGNUM Режиссёр Дэнни Бойл подтвердил информацию о том, что он работает над третьей частью фильма ужасов «28 дней спустя». Об этом 24 июня сообщил портал NME.

Бойл сообщил, что в рамках нового проекта он вновь объединится с писателем Алексом Гарлендом, который создавал сценарий для оригинальной картины. Ходят слухи о том, что события в третьем фильме будут происходить через 28 месяцев после событий первой части.

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Напомним, фильм «28 дней спустя» вышел в широкий прокат США в июле 2003 года. При бюджете $8 млн картина смогла собрать в мировом прокате более $82 млн. Многие эксперты отмечают, что она вновь пробудила во многих киноманах интерес к фильмам на тему зомби-апокалипсиса.

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