Дети придумали новый логотип для свердловского города

Ревда, Свердловская область, , 15:02 — REGNUM Свердловские дети предложили свой логотип для города Ревды. Об этом заявила начальник управления научной работы уральского филиала РАНХиГС Мария Ворошилова на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Идею предложили и реализовали на одной из образовательных сессий фонда «Золотое сечение».

«Дети выяснили, что им не хватает чего-то свежего, нового, интересного. Появился новый образ, который сильно отличается от традиционного логотипа города», — заявила Ворошилова.

В логотипе изображена волчица на фоне современного городского пейзажа. Также видна плотная зеленая линия, изображающая, судя по всему, природу.

Сам же город назван следующим образом: «RevDA».

По словам Ворошиловой, работы по логотипу будут продолжены, однако сейчас неизвестно, представят ли его городским властям.

Напомним, совсем недавно Ревда чуть не пережила изменение своей символической среды. Жителям города удалось избежать демонтажа памятника Ленину

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