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Опубликован список всех злодеев кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома»

Культура

Поклонники киновселенной могут увидеть в кадре около десятка знакомых персонажей

Лос-Анджелес, США, 24 июня 2019, 14:16 — REGNUM  В сеть выложили список всех злодеев, которые появятся или могут появиться в предстоящем кинокомиксе «Человек-паук: Вдали от дома». Список был опубликован 23 июня на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1143002062441111552

Достоверно известно, что в будущей картине зрители увидят таких персонажей, как Мистерио, Гидромен и Расплавленный человек. Также ходят слухи, что в кадре могут появиться Песочный человек, Хамелеон, Стервятник, Скорпион, Бродяга, Тинкерер и Шокер.

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Напомним, премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома» состоится в США 2 июля 2019 года. В российских кинотеатрах его начнут показывать 4 июля. Снял картину режиссер Джон Уоттс.

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