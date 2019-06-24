Опубликован список всех злодеев кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома»

Лос-Анджелес, США, , 14:16 — REGNUM В сеть выложили список всех злодеев, которые появятся или могут появиться в предстоящем кинокомиксе «Человек-паук: Вдали от дома». Список был опубликован 23 июня на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1143002062441111552

Достоверно известно, что в будущей картине зрители увидят таких персонажей, как Мистерио, Гидромен и Расплавленный человек. Также ходят слухи, что в кадре могут появиться Песочный человек, Хамелеон, Стервятник, Скорпион, Бродяга, Тинкерер и Шокер.

Читайте также: В сеть выложили несколько интересных видео со съёмок «Мстители: Финал»

Напомним, премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома» состоится в США 2 июля 2019 года. В российских кинотеатрах его начнут показывать 4 июля. Снял картину режиссер Джон Уоттс.

Читайте ранее в этом сюжете: Обман зрения: Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постерах к «Человеку-пауку»