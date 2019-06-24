Капремонт Нижегородского кремля: и кирпичи с меткой «1221»

Нижний Новгород, , 12:54 — REGNUM Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области объявило тендер на поиск исполнителя, который проведёт капитальный ремонт ступеней, пандусов, площадок на территории склона от Северной до Ивановской башни Нижегородского кремля. Стоимость лота превышает 16 млн рублей, итоги аукциона подведут 15 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамках контракта победитель должен будет выполнить работу за 60 дней. Обязательное требование для участников — иметь за последние три года опыт реализации схожего контракта по объекту капитального строительства, чтобы стоимость одного исполненного контракта была не менее 50% начальной цены этого контракта.

Начальная цена этого лота — 16 687 840 рублей.

«Подрядчик должен предоставить заказчику копии сертификатов на используемые в работе материалы до начала производства работ с использованием таких материалов. Подрядчик должен вывезти строительный мусор с объекта, — отмечается в документации. — Цвет и рисунок укладки финишного покрытия (брусчатка, бордюры) должен сочетаться с существующим ландшафтным дизайном кремля и Кремлевского бульвара и должен предварительно быть согласован с заказчиком. 15% бетонной брусчатки типа «кирпич» от всего объёма данного типа брусчатки должны иметь гравировку «1221» (год основания Нижнего Новгорода)».

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Напомним, к 800-летнему юбилею в Нижнем Новгороде запланировано провести масштабную реконструкцию и реставрацию Нижегородского кремля. Планируется размещение музеев во всех четырёх башнях. В рамках концепции также намерены укрепить склоны кремля, усилить фундаменты и стены.

В конце мая 2019 года Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник объявил конкурс на разработку проекта реставрации башен. Начальная цена лота — 6,592 млн рублей. Итоги пока не подведены, идёт работа комиссии.

Федеральный бюджет выделит на юбилей города 10 млрд рублей. Часть средств будет направлена на башни кремля и реставрацию 73 объектов культурного наследия.