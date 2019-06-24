На Алтае «ослушались» Жириновского и вернули сигарету «курящему» памятнику

с. Косиха, Алтайский край, , 12:07 — REGNUM В селе Косиха Алтайского края, которое является малой родиной поэта Роберта Рождественского, завершился литературный фестиваль, посвящённый его памяти. От внимания гостей и почитателей этого ежегодного события не ускользнуло то обстоятельство, что у бронзового памятника поэту наконец-то появилась сигарета, сообщает Altapress.

Напомним, в конце июня 2018 года скромный памятник поэту Роберту Рождественскому неожиданно стал предметом нешуточных споров с ярыми сторонниками запретов публичного курения и употребления алкоголя. На торжественном открытии памятника бронзовый Роберт Рождественский предстал перед публикой некурящим, хотя дочь поэта Екатерина Рождественская заявила, что скульптор Зураб Церетели сделал памятник по её просьбе и что отец действительно много курил, поэтому изображение сигареты было вполне уместным.

«Я буду первая, кто туда вложит сигаретку. Сейчас все борются с курением, но из песни слов не выкинешь», — отмечала она.

К обсуждению подключился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что те, кто убрал сигарету из рук скульптуры поэта, поступили правильно.

«Может, Рождественский и курил много, но неужели это та деталь, которую непременно нужно увековечить в бронзе?» — задался вопросом Жириновский и заявил о необходимости полностью исключить упоминание курения или распития спиртного в культуре, СМИ, рекламе, литературе и кино.

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