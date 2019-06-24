Исполнительница кантри Кэрри Андервуд своим пением успокаивает сына

Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Известная американская певица в стиле кантри Кэрри Андервуд опубликовала 23 июня на своей странице в социальной сети Instagram положительную реакцию своего 5-месячного сына на ее творчество.

На видео можно наблюдать, как сын певицы реагирует на исполнение песни известного американского исполнителя Винса Гилла.

Когда петь начинает отец — младенец плачет, когда за дело берется его мать — он успокаивается и начинает улыбаться. Так происходит несколько раз.

Напомним, певица Кэрри Андервунд получила известность в 2005 году благодаря победе в телеконкурсе American Idol. В 2018 году она удостоилось именной звезды на голливудской Аллее Славы.

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