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Исполнительница кантри Кэрри Андервуд своим пением успокаивает сына

Культура

Пение отца, наоборот, вгоняет младенца в слезы

Вашингтон, 24 июня 2019, 11:15 — REGNUM  Известная американская певица в стиле кантри Кэрри Андервуд опубликовала 23 июня на своей странице в социальной сети Instagram положительную реакцию своего 5-месячного сына на ее творчество.

На видео можно наблюдать, как сын певицы реагирует на исполнение песни известного американского исполнителя Винса Гилла.

Когда петь начинает отец — младенец плачет, когда за дело берется его мать — он успокаивается и начинает улыбаться. Так происходит несколько раз.

Напомним, певица Кэрри Андервунд получила известность в 2005 году благодаря победе в телеконкурсе American Idol. В 2018 году она удостоилось именной звезды на голливудской Аллее Славы.

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