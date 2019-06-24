Обман зрения: Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постерах к «Человеку-Пауку»

Лос-Анджелес, США, , 11:01 — REGNUM Официальный постер нового фильма Marvel «Человек-Паук: вдали от дома» содержит ошибку. На нее указывает актер Сэмюэл Л. Джексон в своем аккаунте в социальной сети Instagram 24 июня.

В опубликованном посте звезда фильмов о «Мстителях» приводит изображение двух плакатов будущей премьеры в местном вагоне метро: на обоих изображен персонаж Джексона, Ник Фьюри. По сюжету у героя отсутствует глаз, однако на разных плакатах повязками прикрыты разные глаза: какой именно глаз травмирован у Фьюри на самом деле — непонятно. По сюжету кинокомиксов повязкой всегда был прикрыт левый глаз персонажа. Вероятно, дизайнер развернул изображение зеркально на плакате слева. Это возмутило актера.

https://www.instagram.com/p/BzEzY8mgr1N/

Ранее официальные постеры третьего фильма о «Человеке-Пауке» уже были высмеяны публикой: поклонники Marvel принялись пародировать плакаты, поскольку дизайн оригинальных промо-материалов показался им некачественным.

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Фильм «Человек-Паук: вдали от дома» стартует в российском прокате 4 июля. Сюжет произведения расскажет зрителям о том, что происходило после событий предыдущего фильма Marvel, «Мстители: Финал». Питер Паркер (Том Холланд) уезжает с одноклассниками на экскурсию в Венецию, однако школьные каникулы оборачиваются новыми приключениями.

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