Понедельник, 24 Июня 2019 года
11:02:01 МСК

Обман зрения: Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постерах к «Человеку-Пауку»

Культура

Какой глаз скрыт повязкой?

Лос-Анджелес, США, 24 июня 2019, 11:01 — REGNUM  Официальный постер нового фильма Marvel «Человек-Паук: вдали от дома» содержит ошибку. На нее указывает актер Сэмюэл Л. Джексон в своем аккаунте в социальной сети Instagram 24 июня.

В опубликованном посте звезда фильмов о «Мстителях» приводит изображение двух плакатов будущей премьеры в местном вагоне метро: на обоих изображен персонаж Джексона, Ник Фьюри. По сюжету у героя отсутствует глаз, однако на разных плакатах повязками прикрыты разные глаза: какой именно глаз травмирован у Фьюри на самом деле — непонятно. По сюжету кинокомиксов повязкой всегда был прикрыт левый глаз персонажа. Вероятно, дизайнер развернул изображение зеркально на плакате слева. Это возмутило актера.

https://www.instagram.com/p/BzEzY8mgr1N/

Ранее официальные постеры третьего фильма о «Человеке-Пауке» уже были высмеяны публикой: поклонники Marvel принялись пародировать плакаты, поскольку дизайн оригинальных промо-материалов показался им некачественным.

Читайте также: Авторов постера фильма «Человек-паук: Вдали от дома» высмеяли в сети

Фильм «Человек-Паук: вдали от дома» стартует в российском прокате 4 июля. Сюжет произведения расскажет зрителям о том, что происходило после событий предыдущего фильма Marvel, «Мстители: Финал». Питер Паркер (Том Холланд) уезжает с одноклассниками на экскурсию в Венецию, однако школьные каникулы оборачиваются новыми приключениями.

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть выложили несколько интересных видео со съёмок «Мстители: Финал»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинокомикс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить