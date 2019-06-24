Московский еврейский фестиваль завершится фильмом «Бесславные ублюдки»

Москва, , 10:20 — REGNUM В Москве 23 июня начал работу 5-й Московский еврейский кинофестиваль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Показы проводятся сразу на нескольких площадках. Фестиваль открылся картиной «В прах» режиссера Шона Снайдера с Мэттью Бродериком и Гезой Рёригом в главных ролях.

«На МЕКФ проходят показы важнейших и самых громких еврейских фильмов последних лет. Центральным является конкурс игровых полнометражных работ, кроме того, в конкурсе и в формате спецпоказов будут продемонстрированы документальные и короткометражные (и даже документальные короткометражные) картины, организованы обсуждения с экспертами по теме отдельных лент и кинокритиками-специалистами по еврейскому кино», — рассказали о кинофестивале в оргкомитете.

Фильмом закрытия кинофестиваля станет картина «Бесславные ублюдки» режиссёра Квентина Тарантино. Фильм посвящён борьбе евреев с фашизмом и выходил в широкий прокат десять лет назад. Работу покажут 30 июня в кинотеатре «Космос».

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина победил на Шанхайском кинофестивале в номинации «Лучший сценарий».

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