Понедельник, 24 Июня 2019 года
10:35:16 МСК

Московский еврейский фестиваль завершится фильмом «Бесславные ублюдки»

Культура

МЕКФ проходит с 23 по 30 июня

Москва, 24 июня 2019, 10:20 — REGNUM  В Москве 23 июня начал работу 5-й Московский еврейский кинофестиваль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Показы проводятся сразу на нескольких площадках. Фестиваль открылся картиной «В прах» режиссера Шона Снайдера с Мэттью Бродериком и Гезой Рёригом в главных ролях.

«На МЕКФ проходят показы важнейших и самых громких еврейских фильмов последних лет. Центральным является конкурс игровых полнометражных работ, кроме того, в конкурсе и в формате спецпоказов будут продемонстрированы документальные и короткометражные (и даже документальные короткометражные) картины, организованы обсуждения с экспертами по теме отдельных лент и кинокритиками-специалистами по еврейскому кино», — рассказали о кинофестивале в оргкомитете.

Фильмом закрытия кинофестиваля станет картина «Бесславные ублюдки» режиссёра Квентина Тарантино. Фильм посвящён борьбе евреев с фашизмом и выходил в широкий прокат десять лет назад. Работу покажут 30 июня в кинотеатре «Космос».

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина победил на Шанхайском кинофестивале в номинации «Лучший сценарий».

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Братство» Лунгина получил награду Шанхайского кинофестиваля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинофестивали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить