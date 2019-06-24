Вышла новая книга о Ярославском крае в годы Гражданской войны

Ярославль, , 10:16 — REGNUM Вышла книга Николая Рязанцева и Юлии Саловой «Ярославская губерния в годы Гражданской войны». В ней максимально полно представлена жизнь региона в 1918—1920 годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из ее соавторов Николай Рязанцев.

В своей монографии авторы — доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Юлия Салова и доцент кафедры истории, философии, политологии и социологии Петербургского государственного университета путей сообщения Николай Рязанцев — использовали около 700 источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.

«Каждое положение, каждый тезис нашей книги подтвержден ссылками на документы. Сейчас по теме Гражданской войны в регионе издаются талмуды, авторы которых тоже говорят об источниках. Но в своих работах не приводят ни одной ссылки на эти самые источники при обильном цитирование. Получаются солидные с точки зрения полиграфии издания, которые я бы назвал фотоальбомами, но никак не историческими исследованиями», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из соавторов монографии Николай Рязанцев.

В монографии «Ярославская губерния в годы Гражданской войны» впервые представлена максимально полная картина жизни региона в 1918—1920 годы. Здесь экономика и политика, город и деревня, рабочие и крестьяне, культура и образование, а также музейное строительство, охрана и реставрация памятников, повседневная жизнь людей, кино, театр, музыка, спорт.

Затрагивается и мятеж 1918 года. Ему посвящена одна глава из пяти — она написана на архивных документах, многие из которых также публикуются впервые.

«Документы позволяют сделать бесспорный вывод: мятеж был проектом Антанты и ее спецслужб. И эта затея преследовала множество различных целей. В каком-то смысле проект оказался беспроигрышным для Запада и лидеров белого движения», — отмечает Николай Рязанцев.

Книгу представят читателем в рамках Некрасовского праздника поэзии в начале июля — либо в Карабихе, либо на следующий день — в Областной библиотеке им. Н. А. Некрасова. Там же можно будет ее купить. Из-за маленького тиража и высокой себестоимости издания отдавать его в торговую сеть не планируется.

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