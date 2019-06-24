На новом складном ПК Microsoft можно будет запустить Android-приложения

Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Компания Microsoft может выпустить складной ПК (Surface PC) с двумя экранами, на котором можно будет запустить приложения для Android. Об этом 23 июня сообщил портал Windows Central.

Инсайдеры сообщили, что устройство сейчас носит кодовое название Centaurus, оно будет работать под управлением ОС Windows Core. Компьютер будет оборудован двумя 9-дюймовыми дисплеями с соотношением сторон 4:3 и процессором Lakefield от Intel. Ожидается, что новое устройство Microsoft появится в продаже в первой половине 2020 года.

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Автор статьи отмечает, что первая информация об этом проекте появилась в августе 2018 года, тогда он был известен под кодовым названием Andromeda.

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