Новая «История игрушек» обошла в российском прокате фильм «Люди в чёрном»

Москва, , 07:46 — REGNUM Первое место в рейтинге российского кинопроката заняла четвертая часть 3D-мультфильма «История игрушек». Об этом 23 июня сообщил портал Kinobusiness.

В первые выходные проката картина собрала в России 156,1 млн рублей, сдвинув на вторую позицию в списке кинокомикс «Люди в чёрном: Интернэшнл» (103,3 млн рублей, общая сумма сборов — 511,4 млн рублей). В топ-5 также вошли «Тайная жизнь домашних животных 2» (53,3 млн рублей; 1443,4 млн рублей), «Аладдин» (39,3 млн рублей; 1256,3 млн рублей) и фильм ужасов «Детские игры» (331, млн рублей).

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Напомним, третья часть «Истории игрушек» вышла на экраны около девяти в лет назад, в 2010 году. В четвёртой части главного героя вновь озвучил актер Том Хэнкс.

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