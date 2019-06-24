Нацпроект «Культура» сделает доступным кино для забайкальцев

Чита, , 07:52 — REGNUM Из российского Фонда кино выделено порядка 5 миллионов рублей на создание трёх кинотеатров в забайкальских населённых пунктах: селе Дульдурга, в поселках Новокручининский и Забайкальск. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского губернатора, с их появлением более 30 тысяч забайкальцев смогут смотреть большое кино.

Как пояснила министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова, пятикратное увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры является одним из показателей национального проекта «Культура». Для его выполнения до 2024 года в Забайкалье появится 12 новых современных кинозалов.

«Кроме того, будет создано пять виртуальных концертных залов, восемь выставочных проектов, оснащенных гидами в формате дополненной реальности», — отметила чиновница.

По словам Татьяны Цымпиловой, помимо этого, будет организована трансляция региональных мероприятий на федеральном портале «Культура.РФ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Культура» поможет оборудовать 3D-кинотеатр и в райцентре Моя (Республика Алтай). На эти цели выделено 4 998 тысяч рублей.

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