Режиссёры Вачовски снимут приквел «Матрицы»

Лос-Анджелес, США, , 07:33 — REGNUM Режиссёры Лана и Лилли Вачовски снимут новый фильм «Матрица». Об этом 23 июня сообщил портал We Got This Covered.

Согласно сообщениям инсайдеров, новая картина будет приквелом, в котором роль молодого Морфеуса исполнит Майкл Бакари Джордан. О сюжете пока ничего не известно, однако издание предполагает: он расскажет о том, как появилась матрица и как Морфеус стал членом отряда сопротивления.

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Напомним, первая часть «Матрицы» вышла на экраны в 1999 году, главные роли в ней исполнили Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн и Кэрри-Энн Мосс. При бюджете $64 млн картина собрала в мировом прокате более $463 млн.

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