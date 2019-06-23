Фильм «Братство» Лунгина получил награду Шанхайского кинофестиваля

Шанхай, Китай, , 20:54 — REGNUM Фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина победил на Шанхайском кинофестивале в номинации «Лучший сценарий». Об этом 23 июня сообщил «Коммерсант».

Отмечается, что режиссёр получил награду на сцене Шанхайского большого театра. Победителя в этой номинации оценивало жюри, работой которого руководил турецкий режиссёр Нури Бильге Джейлан.

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Напомним, сюжет картины «Братство» рассказывает о событиях, произошедших во время войны в Афганистане. При бюджете 270 млн рублей фильм собрал в российских кинотеатрах около 47,6 млн рублей.

Его премьере предшествовал скандал, 27 марта 2019 года заместитель главы комитета Совфеда по науке, образованию и культуреИгорь Морозов заявил, что фильм Лунгина не соответствует представленному названию и не относится к картинам с патриотическим содержанием. Он предложил не показывать его 9 мая 2019 года.

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