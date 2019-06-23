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Фильм «Братство» Лунгина получил награду Шанхайского кинофестиваля

Культура

Режиссёр получил награду на сцене Шанхайского большого театра

Фильм «Братство» Лунгина получил награду Шанхайского кинофестиваля
Dmitry Rozhkov
Павел Лунгин

Шанхай, Китай, 23 июня 2019, 20:54 — REGNUM  Фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина победил на Шанхайском кинофестивале в номинации «Лучший сценарий». Об этом 23 июня сообщил «Коммерсант».

Отмечается, что режиссёр получил награду на сцене Шанхайского большого театра. Победителя в этой номинации оценивало жюри, работой которого руководил турецкий режиссёр Нури Бильге Джейлан.

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Напомним, сюжет картины «Братство» рассказывает о событиях, произошедших во время войны в Афганистане. При бюджете 270 млн рублей фильм собрал в российских кинотеатрах около 47,6 млн рублей.

Его премьере предшествовал скандал, 27 марта 2019 года заместитель главы комитета Совфеда по науке, образованию и культуреИгорь Морозов заявил, что фильм Лунгина не соответствует представленному названию и не относится к картинам с патриотическим содержанием. Он предложил не показывать его 9 мая 2019 года.

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