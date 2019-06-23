Кевин Костнер раскрыл тайну постера к фильму «Телохранитель»

Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Известный голливудский актер Кевин Костнер раскрыл секрет рекламного плаката к фильму «Телохранитель», в котором он снялся вместе с певицей Уитни Хьюстон, об этом 23 июня сообщает Teleprogramma.pro.

Тайна заключается в том, что на постере к картине отсутствует сама певица, а вместо нее изображена одна из ее дублерш.

« В действительности там нет самой Уитни. Когда готовился постер она уехала домой и ее подменила ее дублерша », — отметил Костнер, добавив, что для постера выбрали самый лучший снимок.

Напомним, фильм «Телохранитель», вышедший на экраны в 1992 году, завоевал большую популярность во всем мире. Герой Костнера выступает в роли телохранителя, который должен защитить жизнь популярной певицы, за которой охотится неизвестный преступник.

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