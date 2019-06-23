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Путин приветствовал участников кинофестиваля «Утро Родины»

Культура

Мероприятие пройдет с 22 по 29 июня в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 23 июня 2019, 13:11 — REGNUM  Президент России Владимир Путин приветствовал участников Второго фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины», об этом 23 июня сообщается на сайте Кремля.

«Успешно стартовав в минувшем году, ваш форум оставил яркие, незабываемые впечатления как у участников, так и у многочисленных зрителей. Запомнился доброжелательной, непринуждённой атмосферой, насыщенной конкурсной программой, впечатляющими художественными, выставочными, просветительскими проектами», — отмечается на сайте Кремля.

Фестиваль «Утро Родины» пройдет с 22 по 29 июня в Южно-Сахалинске. Он призван, по словам президента, популяризировать отечественный кинематограф на Дальнем Востоке и в России в целом.

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