Путин приветствовал участников кинофестиваля «Утро Родины»

Южно-Сахалинск, , 13:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин приветствовал участников Второго фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины», об этом 23 июня сообщается на сайте Кремля.

«Успешно стартовав в минувшем году, ваш форум оставил яркие, незабываемые впечатления как у участников, так и у многочисленных зрителей. Запомнился доброжелательной, непринуждённой атмосферой, насыщенной конкурсной программой, впечатляющими художественными, выставочными, просветительскими проектами», — отмечается на сайте Кремля.

Фестиваль «Утро Родины» пройдет с 22 по 29 июня в Южно-Сахалинске. Он призван, по словам президента, популяризировать отечественный кинематограф на Дальнем Востоке и в России в целом.

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