Москва, , 12:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил граждан России с Сабантуем — ежегодным татарским и башкирским народным праздником окончания весенних полевых работ. Об этом 23 июня сообщается на сайте Президента России.

«Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия», — говорится в поздравительном обращении главы государства.

Президент отметил, что «как и столетия назад», Сабантуй и сегодня объединяет людей разных национальностей во многих регионах страны. Особенно подчеркнув значение праздника в Татарии, которая стала центром всех торжеств, где «царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства, искреннего, доброжелательного человеческого общения».

Напомним, истоки праздника Сабантуй восходят своими корнями в глубокую древность и связаны, в первую очередь, с аграрным культом. Первое упоминание и описание праздника датируется 921 годом, когда арабский путешественник Ибн Фадлан проездом из Багдада посетил Булгар (ныне город в Татарии).

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