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В России отмечают день балалайки

Культура

23 июня 1688 года впервые появилось упоминание данного инструмента

Москва, 23 июня 2019, 12:42 — REGNUM  Сегодня многие творческие коллективы России и рядя других государств отмечают всемирный день балалайки, об этом 23 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на то, что праздник не признан официально, он отмечается ежегодно, начиная с 2008 года.

Автором идеи является президент Российского клуба музыкантов-народников Дмитрий Белинский. 23 июня было выбрано не случайно, именно в этот день в 1688 году в одном из исторических документов впервые упоминается балалайка.

Напомним, день балалайки — русского народного музыкального инструмента — отмечают коллективы из многих стран ЕС, Латинской Америки, Австралии, США, ЮАР и многих других стран.

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Культурная хроника
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