Звезда «Реальных пацанов» рассказала о винной диете

Пермь, , 12:17 — REGNUM Звезда телесериала «Реальные пацаны» Мария Шекунова рассказала как пыталась похудеть с помощью вина, об этом актриса поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

«У меня в жизни были разные периоды: одно время я плотно общалась с диетологом, одно время я плотно занималась спортом, а был период, когда я просто ничего не ела, а только пила… утром кефирчик, а вечером винишко», — написала Шекунова.

Напомним, сериал «Реальные пацаны» снимался в городе Перми, проект вызывал противоречивые отзывы со стороны общественности: кому-то лента показалась забавной, а кто-то утверждает, что она популяризирует не самый достойный образ жизни.

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