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Александр Петров больше не будет играть Николая Гоголя

Культура

Причина неизвестна

Москва, 23 июня 2019, 11:32 — REGNUM  Известный российский актер Александр Петров отказался от роли великого русского писателя Николая Гоголя в продолжении фильма «Гоголь», об этом 23 июня сообщила маркетинг-директор телеканала ТВ-3 Лили Шерозия.

«Это как в бондиане — Джеймса Бонда играют разные актеры в разное время», — отметила Шерозия, не уточнив кандидатуру на роль писателя в продолжении ленты.

Напомним, киносериал «Гоголь» вышел на экраны в августе 2017 года, фильм создан по мотивам произведения великого русского писателя, однако сам Николай Васильевич выступает действующим персонажем.

Александр Петров является одним из самых популярных молодых российских актеров, с его игрой можно познакомиться в таких фильмах как «Т-34», «Полицейский с Рублевки», «Притяжение».

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