Алексей Агранович получил премию словацкого кинофестиваля

Братислава, , 11:15 — REGNUM Известный российский актер Алексей Агранович получил премию международного кинофестиваля Art Film Fest, завершившегося в Словакии, об этом 23 июня сообщает издание SME.

Артис был удостоен награды за лучшую мужскую роль в фильме Михаила Идова «Юморист». Агранович исполнил роль успешного советского юмориста, страдающего от ограничения в свободе творчества.

Актер поблагодарил команду вместе с которой работал над картиной, в том числе режиссера, сценаристов и операторов.

Напомним, российский актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович родился в 1970 году. Он известен зрителям по таким фильмам как «О чем говорят мужчины», «Кислота», «Выше неба».

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