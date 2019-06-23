Большой театр покажет в Австралии балеты «Спартак» и «Драгоценности»

Москва, 23 июня 2019, 10:11 — REGNUM Труппа Большого театра с гастролями посетит Австралию, об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
Артисты представят на суд австралийцев балет Юрия Григоровича «Спартак» и «Драгоценности» Джорджа Баланчина. Выступление состоится в Квислендском центре исполнительного искусства.
Напомним, жители Австралии смогут насладиться двумя балетами в исполнении ведущих артистов Большого театра, в числе которых Екатерина Крысанова, Мария Виноградова, Ольга Смирнова, Денис Родькин, Игорь Цвирко и многие другие.
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