Большой театр покажет в Австралии балеты «Спартак» и «Драгоценности»

Москва, , 10:11 — REGNUM Труппа Большого театра с гастролями посетит Австралию, об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Артисты представят на суд австралийцев балет Юрия Григоровича «Спартак» и «Драгоценности» Джорджа Баланчина. Выступление состоится в Квислендском центре исполнительного искусства.

«Одно из представлений «Спартака» будет транслироваться на специальных экранах, установленных на улице, чтобы как можно больше людей смогли бесплатно посмотреть этот прекрасный балет», — подчеркнул генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Напомним, жители Австралии смогут насладиться двумя балетами в исполнении ведущих артистов Большого театра, в числе которых Екатерина Крысанова, Мария Виноградова, Ольга Смирнова, Денис Родькин, Игорь Цвирко и многие другие.

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