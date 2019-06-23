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Большой театр покажет в Австралии балеты «Спартак» и «Драгоценности»

Культура

В исполнении ведущих артистов

Большой театр покажет в Австралии балеты «Спартак» и «Драгоценности»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Большой театр

Москва, 23 июня 2019, 10:11 — REGNUM  Труппа Большого театра с гастролями посетит Австралию, об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Артисты представят на суд австралийцев балет Юрия Григоровича «Спартак» и «Драгоценности» Джорджа Баланчина. Выступление состоится в Квислендском центре исполнительного искусства.

«Одно из представлений «Спартака» будет транслироваться на специальных экранах, установленных на улице, чтобы как можно больше людей смогли бесплатно посмотреть этот прекрасный балет», — подчеркнул генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Напомним, жители Австралии смогут насладиться двумя балетами в исполнении ведущих артистов Большого театра, в числе которых Екатерина Крысанова, Мария Виноградова, Ольга Смирнова, Денис Родькин, Игорь Цвирко и многие другие.

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