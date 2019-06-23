В музее кино в США реставрируют акулу из фильма «Челюсти»

Вашингтон, 23 июня 2019, 09:37 — REGNUM Сотрудники музея движущихся изображений отреставрировали модель акулы из популярного фильма Стивена Спилберга «Челюсти», об этом 21 июня сообщает The Hollywood reporter.
Для полноты картины Брюсу осталось восстановить глаза и зубы, однако огромная акула предстанет перед посетителями музея лишь в 2020 году, когда музей вновь откроется.
Напомним, фильм «Челюсти» вышел в 1975 году, с тех пор акула-реквизит по имени Брюс валялась на свалке в студии. Ее обнаружили в 2016 году и передали в музей для реставрации.
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