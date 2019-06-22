Пермский хор «Млада» представит новую программу вместе с Евгением Дятловым

Пермь, , 18:41 — REGNUM Пермский хор «Млада» представит совместную программу с известным актером, певцом и музыкантом Евгением Дятловым, об этом 20 июня сообщается на официальной странице коллектива в социальной сети Вконтакте.

«Пришло время рассказать вам, что мы готовим для вас гранд-концерт, в котором примет участие актер, певец и музыкант Евгений Дятлов», — отмечается на страничке хора.

Подробности программы пока не разглашаются, единственный концерт в Перми состоится 12 октября в дворце культуры имени Солдатова.

Напомним, Пермский хор «Млада» за свою 25-летнюю историю получил признание как в России, так и за рубежом. В репертуаре коллектива свыше 300 произведений различных музыкальных направлений. Бессменным руководителем хора является Заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова.

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