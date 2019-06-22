Пожилые женщины из Японии записали песню для саммита «Большой двадцадки»

Осака, Япония, , 17:18 — REGNUM Престарелые исполнительницы рэпа из японского города Осака выпустили видеоролик, который быстро стал набирать популярность в интернете, об этом 22 июня сообщает агентство Kyoo.

Запись была приурочена к саммиту «Большой двадцатки». Если верить тексту песни, исполненной женщинами, то в городе Осака проживают самые веселые люди. Песня получила название Oba Funk Osaka.

Как передавало ИА REGNUM, саммит лидеров «Большой двадцатки» наиболее развитых в экономическом плане стран мира состоится в Осаке 28−29 июня. На мероприятие получили аккредитацию свыше 7 тыс. корреспондентов.

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