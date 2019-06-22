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Роскомнадзор заблокировал в России самый популярный аниме-портал

Культура

Администрация AniDuB ещё в мае написала, что готова к такому развитию событий

Роскомнадзор заблокировал в России самый популярный аниме-портал
Иван Шилов © ИА REGNUM
Запрет

Москва, 22 июня 2019, 16:55 — REGNUM  Роскомнадзор заблокировал один из самых известных российских аниме-ресурсов AniDuB в соответствии с решением Московского городского суда. Таким образом, пользователи рунета при попытке зайти на портал сейчас видят сообщение об ограничении доступа к ресурсу.

С требованием блокировки выступила компания ООО «Синема галэкси». Стоит отметить, что администрация AniDuB ещё 22 мая 2019 года сообщила, что готова к такому развитию событий и объявила об открытии нового ресурса anidub.tv.

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Напомним, владельцы AniDuB тогда написали, что на момент судебного разбирательства с портала был удален весь контент, по поводу которого ООО «Синема галэкси» обратилась в суд (аниме-сериалы «Твоя апрельская ложь» и «Шарлотта»), однако истца это не остановило.

По мнению администрации портала эти сериалы вряд ли когда-то выйдут в России и они стали ничем иным, как «разменной монетой в борьбе со всем аниме-движением России».

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