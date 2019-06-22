Лидер группы «Чайф» отмечает 60-летний юбилей

Екатеринбург, 22 июня 2019, 16:54 — REGNUM Известный музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отмечает свое 60-летие, об этом 22 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
С юбилейной датой музыканта поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, Владимир Шахрин, родившийся 22 июня 1959 года, основал группу «Чайф» в 1995 году, за долгую творческую жизнь коллектив записал 20 альбомов. В 2018 году лидер группы удостоился титула почетный житель Екатеринбурга.
Читайте ранее в этом сюжете: Мик Джагер впервые выступил после операции на сердце
Читайте развитие сюжета: Пожилые женщины из Японии записали песню для саммита «Большой двадцадки»