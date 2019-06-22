В сериале «Противостояние» по роману Кинга снимутся известные актеры

Лос-Анджелес, США, , 15:45 — REGNUM Стали известны имена актёров, которые в ближайшее время могут присоединиться к проекту сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга. Об этом 21 июня сообщил портал Collider.

Роль Стью Редмана может достаться Джеймсу Марсдену, которого зрители хорошо знают по роли робота Тедди Флада в сериале «Мир Дикого Запада». Надин Кросс может сыграть Эмбер Хёрд, а Вупи Голдберг может исполнить роль матушки Абагейл. Роль Глена Бейтмана может достаться Грегу Кинниру, а роль Фрэнни Голдсмит — молодой актрисе Одессе Янг.

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Напомним, Стивен Кинг выпустил постапокалиптический роман «Противостояние» в 1978 году. Его сюжет рассказывает о том, как выжившие после страшной эпидемии, уничтожившей почти всё население планеты, пытаются строить новый мир.

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